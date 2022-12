Maud (49) opent semi-sjiek café onder de grond in Holten

Niet met meute mee

„Ga eens naar Amsterdam, zit je ook wel eens in de kelder. En iedereen is welkom hoor”, stelt Maud Löwik. „Of je nu een glas wijn, cocktail, een biertje of kop koffie komt drinken. Dat maakt niet uit. Gewoon Mout ziet er inderdaad anders uit dan de horeca elders. Maar daar houd ik wel van. Ik hoef niet zo nodig met de meute mee. Wel vind ik het belangrijk dat je je hier thuis voelt. Dat je, zodra je hier aan de bar schuift in deze fijne stoelen denkt, zo hier hoef ik voorlopig niet meer weg.”

Burn-out

Ervaring in de horeca heeft Löwik al vanaf haar 12e jaar. Zo werkte ze in gerenommeerde restaurants in Ootmarsum, koos later voor een baan in de kraamzorg waar ze in een team verloskundigen bijstond, maar besloot uiteindelijk weer de horeca in te duiken. „Hoe intens mooi het ook is om te helpen bij een geboorte. Maar in mijn hart ben ik ook horecavrouw. Ik houd van mensen om me heen. De gezelligheid. Dat ik nu voor mezelf ben begonnen, kwam op mijn pad na een burn-out en zoektocht wat ik nu eigenlijk graag wilde.”