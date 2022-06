Meerdere personen gewond na ongeval in Rijssen

stelling Twentse collectan­ten haken af door invoering QR-code

KWF Kankerbestrijding raakt een grote groep collectanten in Twente kwijt. Reden: ze weigeren met behulp van QR-codes te collecteren. KWF wil namelijk geen contant geld meer in ontvangst nemen. Maar veel mensen in Twente lijken nog niet aan de nieuwe manier van betalen toe.

13 juni