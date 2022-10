Moeten katholieken uit zes Twentse dorpen noodgedwongen naar Rijssen? Dat zien de gelovigen niet zitten

Nieuwsupdate Holten in de wolken, want wat wordt die gedroomde uitkijkto­ren een partij hoog

REGGESTREEK - Wat een vooruitzicht. En wat een uitzicht vooral! Hebben we het straks in één adem over de Eiffeltoren, Burj Khalifa, Euromast én de Holterbergtoren? De plannen liegen er niet om. Zeker 50 meter hoog, dus met de berg meegerekend 110 meter boven zeeniveau, wordt het gevaarte bij Holten. Zodat je bovenin 360 graden om je heen kan kijken, zonder boomtoppen voor je snufferd. Tenzij er een waslijst aan bezwaren binnenkomt, natuurlijk.

24 september