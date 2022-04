Mooie Koningsdag in gezellig drukke Volkspark Rijssen

stelling Provincie wilde af van Twentse Ros op bussen, maar daar steken Statenle­den een stokje voor

ALBERGEN - Het Twentse ros dreigde te verdwijnen van de bussen die in Twente rijden. De provincie Overijssel voert een nieuwe huisstijl in en daarin was geen plek voor het zo herkenbare logo dat nu nog groot op de rode bussen in de regio prijkt. Maar Provinciale Staten heeft er een stokje voor gestoken, het ros blijft.

11 april