Motorbestuurder raakt gewond bij eenzijdig ongeval in Holten

Espelo gaat helemaal los met een vol feestweek­ein­de

ESPELO - Als ze ergens weten wat gemeenschapszin is en als ze ergens weten hoe je feest moet vieren, dan is het wel in Espelo. De Holtense buurtschap kan in het jaar na corona de remmen weer helemaal los gooien. En dat gaat ook gebeuren. Komende vrijdag begint het al. Het Splose Feest komt er aan.

7 juni