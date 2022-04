Motorcoureur Maik Duin (16) uit Rijssen rijdt vrijdag zijn eerste wedstrijd op Silverstone

Wie mag het asfalt in de Regge­streek repareren? De rechter bepaalt in kort geding

RIJSSEN/HOLTEN/HELLENDOORN - Als het asfalt kapotgaat in Rijssen-Holten, Wierden of Hellendoorn. Wie belt de gemeente dan? Nexus Infra uit Nijverdal of TWW uit Borne? De gemeente Rijssen-Holten koos mede namens de twee andere gemeenten Nexus Infra. Maar TWW uit Borne vertrouwt dat niet en stapte naar de rechter.

28 maart