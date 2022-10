Na 100 jaar is Huttenwal 18 weer in handen van Rijssens bouwbedrijf, Nico Haase: ‘Het wordt een duurzame modelwoning’

Scooterbe­stuur­der gewond bij aanrijding met taxibus in Rijssen: inzittende kinderen ongedeerd

RIJSSEN - In Rijssen is donderdagochtend tijdens de spits een aanrijding gebeurd tussen een taxibus en een scooter. De scooterbestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In de taxibus zaten meerdere kinderen, die ongedeerd bleven en na het ongeluk met een ander busje naar hun bestemming vervoerd zijn.

6 oktober