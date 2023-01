Na 125 (!) jaar stopt bakker Render uit Rijssen: ‘Voor het eerst moeten we zelf ergens een brood gaan kopen’

Onder de keukentafellamp, in het keukentje achter de bakkerswinkel, vindt het interview plaats. Op een dinsdagochtend, want dat is de enige ochtend in de week dat Jan (67) en Francis (65) Render het wat rustiger aan doen. „Je kunt niet altijd zes dagen in de week werken, dus op de dinsdag namen we de laatste jaren al wat afstand van de bakkerij.”