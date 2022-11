Na Soldaat van Oranje én Les Miserables is Erik Rozendom (43) even terug waar het begon: bij Wilhelmina in Rijssen

Crisisnood­op­vang voor 24 vluchtelin­gen in Rijs­sen-Hol­ten: in oude pastorie en op bungalow­park

RIJSSEN/HOLTEN - Er verblijven sinds oktober in totaal 24 vluchtelingen in zowel Rijssen als Holten. Dat meldt burgemeester Arco Hofland in een brief aan de raad. Verschillende gezinnen krijgen nu onderdak in een oude pastorie of in een vakantiepark. Beide zijn tijdelijke noodopvanglocaties.

28 oktober