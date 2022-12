Naamstrijd tussen Twentse shoarmazaken die beide Yam Yam heten, is beklonken: Rijssens restaurant moet naam veranderen

De rechtbank in Zwolle mocht zich buigen over een opmerkelijke zaak tussen twee horecaondernemers die beide onder de naam Yam Yam hun geld verdienen. Want zowel een eetcafé in Hengelo als een eetcafé in Rijssen heeft die naam. En dat niet alleen: beide zaken verkopen vergelijkbare gerechten, zoals pizza’s en shoarmaschotels.