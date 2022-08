Niet iedereen zucht en puft tijdens de hitte: voor deze mensen kan het niet heet genoeg zijn

De airco-verkoper: ‘Jaaa, jaaa, kom maar door!’

De mobiele airco’s van Bodhi Verhaaf uit Twello zijn niet aan te slepen. Dat het de komende dagen voor de ondernemer van mobieleaircoaanbieding.nl flink zweten is, neemt hij voor lief. Bijna handenwrijvend van plezier bekeek hij de afgelopen dagen de zonnige weerberichten die in het verschiet liggen. ,,We zien de vragen en bestellingen al stijgen zodra de 25 graden in zicht is. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En als er dan ook nog sprake is van een hittegolf, zien we de bestellingen – net als de temperaturen – helemaal de lucht inschieten. Ik denk dan: jaaa, jaaa, kom maar door!

Volledig scherm Mobiele aircoverkoper Bodhi Verhaaf uit Twello. © Ronald Hissink

De terraszitter: ‘Op het terras onder de parasol is de beste plek’

Binnen vastgekluisterd aan de airco zul je Herman Deijk uit Holten niet zien zitten. Ook niet bij 40 graden Celsius, wanneer de mussen van het dak vallen. ,,Waar moet je anders zitten? Het terras is echt de beste plek om te zijn. Onder een parasol. Met een dikke 30 graden kun je het er prima uithouden. Als ik niet aan het werk in mijn kantoor ben, vind je me daar, in Deventer, Holten of Hengelo. Een beetje kijken hoe de wereld draait. Klagen over het weer doe ik nooit. Ook niet als het kwik onder nul zakt. Heater aan en zitten maar. Nee, voor een terras is het altijd goed weer.’’

Volledig scherm Herman Deijk zit tijdens een hittegolf het liefst op het terras. © Fbadrem

De wijnboer: ‘Warmte is fijn, maar druiven mogen niet verbranden’

Eigenlijk zit Silvia Anthonj van wijngaard Min Zeven in Lelystad niet te springen om nog een hittegolf, maar alles is voor haar beter dan het natte nare Nederlandse weer. ,,De druiven hebben de eerste warmtestress tijdens de vorige hittegolf al gehad. Het is ook een keer mooi geweest. Warmte is fijn, maar voegt nu nog niets toe aan het suikergehalte. Dat komt pas later, wanneer de druiven verkleuren. Wat we normaal rond deze tijd doen is het blad aan de zonzijde weghalen. Dat doen we niet nu, om de druiven te beschermen, maar pas eind augustus. Wel hoop ik dat de warmte in september aanhoudt. Dan zitten we goed.’’

Volledig scherm Silvia Anthonj in wijngaard Min Zeven in Lelystad. © Min Zeven

De reumapatiënt: ‘Deze warmte is goed, mits het droog blijft’

Voor reumapatiënt Jitske Lautenbach (voorzitter Reumavereniging Zutphen) helpt warmte goed tegen de pijn. Maar dan moet het wel droge warmte zijn. ,,Als het regent, wordt het klam. Daar word ik benauwd van. Dus van mij hoeft die regen niet te vallen. Boeren zullen er minder blij mee zijn, maar ik vind het heerlijk. Het doet mensen die reuma hebben goed. Warmte verzacht de pijn. Ik houd niet het weerbericht in de gaten, zoals hooikoortspatiënten, ik zie wel wat de dag brengt. Maar dit zijn goede vooruitzichten. Niet dat ik buiten in de hitte ga zitten. Alleen in de ochtend even. Daarna naar binnen, fijn bij de airco.’’

Volledig scherm Reumapatiënt Jitske Lautenbach. © Reumavereniging Zutphen

De supverhuurder: ‘Dit is perfect weer voor ons’

Afkoelen in tijden van warmte kun je het beste op en in het water, zegt Bas Commandeur van Supverhuur Harderwijk, die superblij is met dit weer. Dat velen dat met hem eens zijn, is te merken aan de reserveringen die via de website binnenstromen. ,,Hoge temperaturen en geen wind, oftewel: perfecte weersomstandigheden om te suppen. Met dit weer staan wij te jubelen. We hebben vijftig sups in de verhuur, waaronder een familie- of teamsup voor maximaal acht personen. Die zullen de komende dagen allemaal wel op het water liggen. We houden elke dag het weer in de gaten. Vooral de windkracht. Dan weten we hoe hard de verhuur zal gaan. De komende dagen is het weer echt perfect.’’

Volledig scherm Supverhuurder Bas Commandeur uit Harderwijk. © Bas Commandeur

De groenteboer: ‘Fruit en rauwkost gaan als een malle’

Waar de slager zijn handel in rook ziet opgaan omdat niemand tijdens een hittegolf de barbecue aansteekt, zijn vruchtensalades en rauwkost bij de groenteboer niet aan te slepen. Bij Hoonhorst in Ommen gaan aardbeitjes, voorbereide salades en krieltjes als een malle. ,,Groenten die normaal gekookt worden, zoals rode kool, blijven liggen’’, zegt Marcel Hoonhorst. ,,We zetten in op fruit en rauwkost. Dat vinden mensen met dit weer het lekkerst. Natuurlijk houden we het weer in de gaten. Daar koop je op in. Zo zorgen we ervoor dat er bijvoorbeeld meer sla in de vitrine ligt.’’

Volledig scherm Groenteboer Marcel Hoonhorst uit Ommen. © Hoonhorst Ommen

De ijsproducent: ‘We houden het hoofd koel’

Bij ijsboerderij ‘Ôans’ in Dijkerhoek is het flink doorwerken. Met name naar de voorraad ijsbekers is veel vraag, zegt ijsproducent Wilma Klaasses. ,,Die verkoop gaat hard op campings, zwembaden en bij andere losse verkoop. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar een hittegolf zorgt ook voor minder aanloop in restaurants waar we grotere voorraden aan leveren. Mensen worden minder actief bij hoge temperaturen, gaan minder snel uit eten. Dat betekent niet dat wij minder ijs produceren. De grote vraag blijft constant. We laten ons niet gek maken door een hittegolf en houden het hoofd koel.’’

Volledig scherm Wilma Klaasses van IJsboerderij Ôans in Dijkerhoek. © Bert Kamp

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.