Nieuwe autoroute door Sallandse Heuvelrug: ‘Op deze manier bestond het nog niet’

Na drie jaar is het bijna klaar, het grote FC Twen­te-schilderij als ode aan de fans

De Enschedese kunstenares Sonna Krom (53) kreeg in 2020 de opdracht een groot schilderij te maken als ‘ode aan de supporters van FC Twente.’ Opdrachtgever is het cabaret-trio Stokkum-Oost. Het vijf bij drie meter grote doek nadert nu z’n voltooiing. Puin-hoop is voorlopig de titel...