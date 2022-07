Nieuwe cadeaupas voor Rijssen én Holten

Dit is waarom Rijs­sen-Hol­ten geen bescher­ming wil tegen opkopers van huizen

RIJSSEN/HOLTEN - Wie een huis koopt in bouwstad Rijssen of het toeristische Holten wordt niet verplicht er ook daadwerkelijk in te gaan wonen. Het college ziet namelijk niks in een opkoopbescherming. Reden: volgens de gemeente zijn er nauwelijks opkopers actief en het verbod kost juridisch veel moeite.

28 juni