Nieuwe hal van Rijssens Leemspoor Museum vordert, maar waar blijft het dak? ‘Een planning? Die hebben we niet’

In het dagelijks leven is Gerrit Averesch (58) projectontwikkelaar bij de gemeente Enschede. „Dit is mijn hobby. Ik praat eigenlijk nergens anders over”, aldus de goedlachse voorzitter van de Rijssense Leemspoor Museum. Op vrijdag werkt hij vanaf de bouwlocatie. „Als er in een week niet zo veel vooruitgang is, grappen mijn collega’s daarover.” Maar zijn collega’s helpen hem soms ook. Het is namelijk een grote klus, die al ruim drie jaar duurt.