Nieuwe mbo-opleiding Rijssen: vanuit het hart kiezen voor de zorg

RIJSSEN - Sinds de zomervakantie studeren 26 zorgtalenten aan de nieuwe mbo-opleiding Zorggilde Reggestreek in Rijssen. Openbaar of reformatorisch. Met garantie op een baan.

Ze zitten samen op dezelfde school, maar kunnen kiezen tussen openbare of reformatorische lessen. Zestien studenten van de donderdag geopende mbo-opleiding voor de zorg zijn student van het ROC van Twente; tien van het christelijke Hoornbeeck College. Ze volgen sinds de zomer in het souterrain van het ROC aan de Reggesingel in Rijssen gescheiden lessen, maar delen dezelfde passie: werken in de zorg.

Toegegeven. De zorg heeft een slecht imago. Voor het grote geld hoef je er niet te gaan werken en de werkdruk is hoog. Althans, dat zijn de geluiden. Toch kiezen de 26 studenten van de nieuwe mbo-opleiding uit volle overtuiging voor het vak. „Mijn hart ligt in de zorg”, vertelt de 23-jarige Manon van de Riet uit Rijssen.

Identiteit

„Ik werk graag in de psychogeriatrie met dementerende ouderen en mensen met Alzheimer. Waarom? Je kunt het verschil maken. Een glimlach op hun gezicht toveren, dat geeft zoveel voldoening.” De studente koos bewust voor het Hoornbeeck College. „Vanwege de christelijke identiteit. Ik ben hier in Rijssen daarmee opgegroeid en voel me daarin thuis.”

Datzelfde geldt voor Corina Lankamp (17) uit Rijssen. Ze is er nog niet uit, welke richting ze uit wil. Maar ze werkt graag met gehandicapten. „Ik mag op mijn stage-adres één van de cliënten 's middags naar huis brengen. Hij vindt dat zo fijn, dat ik daar ook blij van word. Die kleine dingen in de zorg, daar geniet ik van”, zegt ze stralend.

Voor Milan Knol (16) uit Rijssen en Nina Bolte (18) uit Vriezenveen was juist de openbare identiteit de reden om voor het ROC van Twente te kiezen. „Bovendien studeerde ik al aan het ROC en dat beviel mij goed”, zegt Nina. Milan is met zijn zestien jaar één van de jongste studenten. „De oudste is 55”, vertelt Viola Brummelhuis, docente aan het ROC. „Het gaat om een vrouw van 55 die graag het vak wil leren en in de zorg wil gaan werken.”

Samenwerking

Het openbare ROC van Twente en het reformatorische Hoornbeeck College werken samen in de nieuwe opleiding. Maar er wordt geen één les gezamenlijk gegeven. Is dat echt nodig? „Onze leerlingen en docenten kiezen bewust uit overtuiging voor het Hoornbeeck College. Daarom hebben wij ook het beleid dat alle lessen door onze docenten gegeven worden”, vertelt docente Jenneke Haase van het Hoornbeeck.

Maar speelt identiteit ook een rol bij praktijklessen, bij de zorg aan het bed? „Jazeker”, zegt de 23-jarige Manon van Riet. „Als je bijvoorbeeld de zorg hebt over een terminale patiënt, die gaat overlijden, dan heeft die in een reformatorische zorginstelling toch een Bijbelse overtuiging over leven en dood. Dan is het fijn dat je met zo'n patiënt daarover kunt praten en opdezelfde golflengte zit.”

Baangarantie

Manon gaat straks waarschijnlijk aan de slag bij één van de christelijke zorgaanbieders in Rijssen. Corina ook, terwijl de leerlingen van het ROC bij een openbare zorgaanbieder terecht komen. Want behalve de unieke samenwerking maakt het de opleiding ook bijzonder dat de studenten een baangarantie hebben.

De nieuwe opleiding is namelijk samen opgezet met de lokale zorginstellingen Carinova, Carintreggeland, SVRO, Siloah, RST, Maranatha, Philadelphiazorg en de Baalderborggroep. Die spelen als toekomstige werkgever en aanbieder van leerwerkplek een rol bij de selectie van de leerlingen.

De instellingen gaven aan dat de huidige zorgopleidingen niet aansluiten bij hun vraag. „We hebben gemerkt dat de zorginstellingen in Rijssen-Holten behoefte hebben aan mensen die de juiste kennis, kunde en vaardigheden in huis hebben. Mensen die bovendien de gemeenschap kennen. Identiteit speelt daarbij een grote rol”, aldus wethouder Bert Tijhof.

Tanden poetsen

Ook de gemeente Rijssen-Holten was betrokken bij de oprichting van de opleiding. Niet alleen om zo geschikte zorg voor de vergrijzende bevolking veilig te stellen, maar ook om er voor te zorgen dat studenten in hun eigen omgeving aan het werk kunnen. De gemeente betaalde 150.000 euro mee uit het Deltaplan, dat bedoeld is om de economie en werkgelegenheid te ondersteunen.

De nieuwe, driejarige mbo-opleiding stoomt de leerlingen klaar op niveau drie klaar tot verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg. Het eerste jaar is Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), oftewel alleen theorie en praktijk op school. Het tweede en derde jaren vormen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij de student al werkt bij een zorginstelling en één dag in de week theorielessen volgt.

Zorggilde Reggestreek zit voorlopig in het souterrain van het Opleidingscentrum Twente aan de Reggesingel met drie theorielokalen en één praktijklokaal. „Wat we hier in de praktijk leren? Elkaars tanden poetsen”, zegt Manon lachend. „Dat moet je straks immers ook bij de patiënt doen. Maar ook een bed op maken, terwijl iemand er in ligt. De patiënt wassen. Mensen scheren.”