Nijverdalse Beautyvlogger Fadim Kurt (20) is een hit op YouTube

Fadim Kurt (20) had lange tijd nog geen idee wat ze wilde worden. Pas toen ze meeging naar een fotoshoot van een vriendinnetje en daar een visagist aan het werk zag, dacht ze 'wow, dat wil ik ook'. Op haar zestiende ging ze daarom naar make-up school House of Orange in Amsterdam. „Ik ben heel vroeg begonnen en daar pluk ik nu nog de vruchten van.” Later volgde ze nog de opleiding tot schoonheidsspecialiste op het Deltion in Zwolle en de grimeursopleiding in Amsterdam.

Inmiddels heeft de 20-jarige Nijverdalse meer dan 30.000 volgers op YouTube en nog eens 13.000 op Instagram. Daarnaast beheert ze ook een Facebookgroep genaamd Fadim's Beautyspace met bijna 50.000 leden. „Het begon allemaal met make-up looks posten op Instagram”, blikt Fadim terug. „In eerste instantie wilde ik geen tutorials maken, want jezelf op video terugzien is toch wat gênant. Toch beviel het goed, ik heb een hele goede keuze gemaakt.”

Tutorials

Al het begin is moeilijk, ook voor Fadim. „In het begin keken er maar honderd mensen, dat was een beetje demotiverend.” Toen het balletje ging rollen, werd de Nijverdalse gemotiveerder en verschenen er ook meer video's. „Toen ik begon met mijn rubriek 'glam up', waarin ik bekende YouTubers opmaak, schoten de cijfers omhoog.”

Daarnaast begon Fadim met vloggen. Over haarzelf, haar outfits, haar vakanties, haar relatie, kijkers krijgen bijna alles te zien. De vlogs post ze iedere dag op YouTube. Niet zo gek dat ze altijd met social media bezig is, je ziet Fadim amper zonder telefoon. „Als ik op vakantie ga, lig ik niet de hele dag op het strand. Dat is niet echt leuk om te zien, ik ga bijvoorbeeld naar een museum. Maar aan de andere kant... Soms weet ik dat er kritiek gaat komen, maar plaats ik het toch. Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehuild in een vlog.”

Inmiddels plaatst ze bijna geen zogeheten tutorials meer waar ze zichzelf opmaakt. Sterker nog: „Ik heb meestal helemaal geen make-up op. Ik vind het helemaal niet meer leuk om mezelf op te maken. Waarschijnlijk omdat ik er voor mijn werk al zoveel mee bezig ben. Als het niet hoeft, doe ik het niet.”

Videoclips

Fadim is niet alleen vlogger, ze is daarnaast werkzaam als freelance make-up artist. In die hoedanigheid werkte ze mee aan videoclips van artiesten zoals Boef en Broederliefde. Daarnaast deed ze de visagie voor merken als HEMA, Libelle en 24kitchen. Haar mooiste ervaring was de videoclip met rapper Boef, waarvoor ze werd ingevlogen naar Sicilië. „We waren allemaal van dezelfde leeftijd, dus het was heel gezellig. Echt een hele toffe ervaring.” Voor haar werk zit ze vooral in het westen van het land. „In Twente vinden ze me weleens te duur”, lacht ze. Maar dat is niet het enige, de sector waarin Fadim zich beweegt speelt zich vooral af in Amsterdam.

Waarom mensen haar inhuren of naar haar vlogs kijken? „Ik doe het net iets anders dan anderen. Op Instagram zie je veel over the top looks, dat doe ik bijvoorbeeld niet. Mijn vlogs wordt denk ik ook gekeken om mijn relatie met Marvin. Ik ben zelf een moslim en hij is dat niet. Ik denk dat mensen dat interessant vinden.”

Gesponsord

Dankzij de bekendheid wordt Fadim interessant voor merken. „Mijn volgers zijn heel loyaal, dat hebben bepaalde merken ook door.” Wel is Fadim altijd eerlijk over het feit dat producten gesponsord worden. „Als ik producten krijg die me niet bevallen zal ik het niet aanprijzen. Ik zou daar nooit over liegen.” De Nijverdalse krijgt steeds meer aanbiedingen op dit gebied. Op dit moment haalt ze haar inkomen uit vooral de YouTube-views. Samen met de gesponsorde content, kan ze daar op dit moment van leven.

Bekrompen

Fadim is er van overtuigd dat iedereen de technieken van visagie kan leren. „Maar er komt zoveel meer bij kijken. Je moet echt een passie voor make-up hebben en creatief zijn. Je moet bijvoorbeeld kunnen inschatten wat een opdrachtgever wil. Die reacties dat mensen zeggen 'oh visagie, dat is een beetje mensen kwasten' vind ik zo bekrompen.”

De toekomst

Of deze vlogs alleen maar een hype zijn? „Ik ben niet echt bang voor de toekomst. Als dit niet meer werkt, verzin ik wel wat anders. En ik ben niet volledig afhankelijk van YouTube, visagie blijft altijd overal nodig.” Haar dromen voor de toekomst? „Ik zou heel graag voor mijn 30e een eigen visagie-school hebben. Maar dat moet dan wel echt 'booming' zijn. Ik doe nu ook al workshops, die zijn vaak binnen één dag al uitverkocht.” Of ze dan zo perfectionistisch is? „Juist helemaal niet, soms zou ik willen dat ik dat iets meer was. Maar in deze wereld moet je vaak heel snel werken, dan is er geen tijd voor perfectionisme.”