NPO Radio 1-bus week in Espelo in aanloop naar jaarlijks paasvuur: ‘Hoe zit het met milieuregels?’

komt d'rin Massale belangstel­ling voor Lezersdag: ‘Tubantia leeft bij mensen’

De Lezersdag van Tubantia (komt d’r in, dan kö-j d’r oet kieken) kan rekenen op massale belangstelling. Binnen een week zijn er al duizend aanmeldingen gekomen voor de speciale dag op zaterdag 15 april in het Balengebouw in Enschede.