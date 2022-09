Officier van justitie tegen veroorzaker ernstig ongeval in Rijssen: ‘Meneer gebruikte de Nijverheidsstraat als een racebaan!’

Keolis heeft geleerd van problemen met elektri­sche bussen: ‘Het had zorgvuldi­ger gemoeten’

ENSCHEDE - Als eerste grote busvervoerder in Europa ging Keolis in december 2020 van de ene op de andere dag over op elektrische bussen. Een succes werd dat niet. De voertuigen hadden kinderziektes, waardoor chauffeurs geregeld halverwege de route stil kwamen te staan. Dat nooit weer, zegt regiomanager René Nekkers nu. „We hadden meer tijd moeten nemen.”

27 augustus