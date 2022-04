Olympische kampioenen en YouTube-hit Tietema in wielercafé Ronde van Overijssel

Volledig scherm Hennie Kuiper wordt olympisch kampioen in 1972. © anp

Met zijn 73 jaar is Hennie Kuiper nog steeds één van de beste wielrenners ooit, hij won binnen het wielrennen bijna alles wat er te winnen viel. Hij werd wereldkampioen, schreef meerdere etappes in de Tour de France op zijn naam en won met Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, Milaan-San Remo en de Ronde van Lomardije vier van de vijf wielermonumenten. In 1972, aan het begin van zijn rijke carrière haalde hij Olympisch goud tijdens de wegwedstrijd. Nu, 50 jaar later vertelt Kuiper hier alles over tijdens het wielercafé van de Ronde van Overijssel.

Jennette Jansen

Behalve Kuiper heeft de organisatie ook Jennette Jansen weten te strikken. De Westerhaarse won tijdens de afgelopen Paralympische Spelen in Tokio een bronzen én gouden medaille. In haar hele carrière won zij in totaal tien Paralympische medailles in diverse disciplines op zeven Olympische Spelen.

Jennette Jansen is blij met haar gouden medaille tijdens de Paralympische Spelen vorig jaar in Japan.

Theo de Rooij

Uiteraard kan een wielercafé in Holten niet zonder de beroemdste wielrenner van het dorp, Theo de Rooij. De oud-profrenner, voormalig directeur van de Raboploeg en ex-koersdirecteur van de Ronde van Overijssel weet als geen ander wat koersen is.

Theo de Rooij is een voormalig Nederlands wielrenner die na zijn wielercarrière algemeen directeur van de Rabobank wielerploeg was. De Rooij was beroepswielrenner van 1980 tot en met 1990.

Bas Tietema

Niet alleen de zaal zal aan de lippen van deze drie gasten hangen, ook de volgende drie wielergasten kijken graag hun kunsten af. De jonge Lars Loohuis uit Harbrinkhoek staat aan het begin van zijn carrière en vertelt over zijn ambities tijdens de komende Ronde van Overijssel op 7 mei. Bas Tietema uit Zwolle kent ‘Overijssels Mooiste’ al goed en ambieert nu een TV-carrière. Op YouTube is de ‘Tour de Tietema’ al een hit. Of wil de profrenner van het Belgische Bingoal Pauwels Sauces WB toch doorstoten naar de absolute wielertop?

Twentse ploeg naar wereldtop

De ambities van teammanager Dinand van den Berg steekt hij niet onder stoelen of banken. De Nijverdaller wil met ‘zijn’ Twentse VolkerWessels Cycling Team na Jumbo-Visma en DSM de derde profploeg van Nederland worden. „Dat is onze stip aan de horizon. Maar zoiets kan je niet van het ene op het andere moment realiseren. Daar is tijd voor nodig”, gaf hij onlangs nog aan in De Twentsche Courant Tubantia.

Peter Schulting bezorgde vorige maand in Olympia's Tour zijn ploeg VolkerWessels een overwinning op de VAM-berg in Wijster.

De gasten worden in het wielercafé aan de tand gevoeld door topsportverslaggever Ralph Blijlevens van Tubantia en ‘de wandelende wielerencyclopedie’ Harry Middeljans. Het duo leidt het publiek door een avond vol mooie wielerverhalen. Het wielercafé wordt traditiegetrouw jaarlijks georganiseerd in het ‘Dorp van de Ronde’ van de Ronde van Overijssel. In 2022 valt deze eer te beurt aan Holten.

Kulturhus

Het dorp speelt op deze 68e editie de hoofdrol in en rond de wielerklassieker op zaterdag 7 mei. Die dag is de Dorp van de Ronde-sprint dus ook in Holten. Het wielercafé op maandagavond 25 april in het Kulturhus in Holten ademt die avond de koers. Het programma start om 19.30 uur en de toegang is gratis.