Ongeluk met drie auto's op rotonde bij Zuna, geen gewonden

Noabershof Riessen helpt andere Twentse initiatie­ven op weg

RIJSSEN - In meerdere Twentse gemeenten lopen burgerinitiatieven voor een Noabershof. Een woonvorm die niet veel voorkomt in de regio, maar wel gewild is. In Rijssen is de droom al werkelijkheid geworden. Kartrekker Noabershof Riessen gaat andere initiatieven op weg helpen.

2 mei