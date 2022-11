Ook Oekraïners in Rijssen-Holten krijgen een prepaid-bankpas

Wie een bankrekening in Nederland wil aanvragen, moet over de juiste papieren beschikken. „Banken geven namelijk vaak geen bankrekening als het paspoort in het cyrillisch is geschreven”, vertelt een voorlichter van de gemeente. Hierdoor is er een groep Oekraïense vluchtelingen die geen rekeningnummer kan krijgen.

Contant geld brengt risico’s

Waarom het niet eerder is doorgevoerd? „Door betalingen in het begin contant te doen hadden we overzicht op wie er in de gemeente woont. Dat was nuttig, want zeker in de eerste maanden reisden veel Oekraïners snel door. Het is de afgelopen tijd stabiel. Daarom beginnen we hier nu mee. Op 5 december is de laatste keer dat we nog contant geld uitgeven”, aldus de persvoorlichter.