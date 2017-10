Ook pepernoten voor militairen dankzij deze soldatenmama uit Rijssen

VIDEORIJSSEN - De 'soldatenmama' uit Rijssen zamelt vrijdag bij supermarkt EMTÉ lekkernijen in voor militairen in missiegebieden. De 49-jarige Jackhilline Dannenberg-Postma uit Rijssen vindt het sneu dat de ene militair op missie in het buitenland dozen vol lekkers krijgt en de ander niets. Ze wil daarom nog voor Sinterklaas Nederlandse soldaten over de hele wereld van verrassingspakketten voorzien. Lees hier meer over haar actie.