Ook Rijssen-Holten is overstag, net als Almelo komt er een goedkope duurzaamheidslening voor woningeigenaren

RIJSSEN/HOLTEN- Almelo was tot voor kort koploper in Twente. De gemeente bood als enige haar inwoners een spotgoedkope lening aan om hun huis te verduurzamen. Rijssen-Holten volgt nu in de voetstappen, laat wethouder Ben Beens weten aan de raad. Al kan het nog zeker drie tot vier maanden duren voordat mensen er gebruik van kunnen maken.

Verduurzamen is het toverwoord. Want met de hoge energieprijzen wil iedereen de kosten drukken. Om inwoners op weg te helpen biedt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting(SVn) lening aan op hun platform. Deze leningen via de SVn zijn een stuk goedkoper dan andere duurzaamheidsleningen zoals die van het Warmtefonds of bij banken. Dit omdat het geld via de gemeente geleend wordt en er daarvoor lagere rentes gelden.

Groot verschil bij hoge bedragen

Terwijl het Warmtefonds rond de 4 procent zit, ligt SVn lening tussen de 1,7 en 2,4 procent. Dat kan bij hoge bedragen een groot verschil betekenen, pleit ook Mark Beunk commissielid van de ChristenUnie in Rijssen-Holten. „Het kost de gemeente geen geld. Ze moeten alleen een kapitaalbedrag beschikbaar stellen”.

Zijn partij diende samen met CDA, PvdA/GroenLinks en Gemeentebelang een motie in om wethouder Ben Beens een extra zetje te geven in de goede richting. De wethouder duurzaamheidsbeleid was namelijk al bezig met het opstellen van de regels voor de lening, die straks niet alleen voor bedrijven maar inwoners te gebruiken is.

Hoeveel de uiteindelijke leningpot wordt, moet het college nog bepalen. De voorwaarden van de lening kan iedere gemeente namelijk zelf vaststellen. In de motie staan dan ook adviezen aan de wethouder.

WOZ-waarde in plaats van inkomenstoets

Beunk pleit, gesteund door de rest van de raad, dat de WOZ-waarde van het huis leidend wordt voor de aanvraag. „We stellen nu tot maximaal een miljoen. Dat kan misschien wat lager worden bijgesteld door de wethouder. Door in plaats van een ingewikkelde inkomenstoets om WOZ-waarde te vragen, iets wat openbaar is, kunnen we de leningen namelijk sneller mogelijk maken. Dit is makkelijker toetsbaar”

Bovendien wil hij dat naast warmtepompen ook eventueel airco's kunnen worden gekocht met de lening. „Het moet inderdaad niet een verkapte airco-subsidie worden. Maar je kunt niet meer aan warmtepompen komen. Een airco doet eigenlijk hetzelfde. Alleen als het ook koelt in de zomer, is dat natuurlijk minder duurzaam.”

Snelheid en zorgvuldigheid. Dat blijft een afweging, weet Beunk. Voor het einde van het jaar gaat het dan ook niet meer lukken, dat laat de gemeente weten. Wel onderschrijft het dat er een conceptverordening klaar ligt. Aan de voorwaarde van de lening wordt op dit moment nog gewerkt, mede op verzoek van de gemeente. Daarna moet het voorstel nog naar de hele politieke molen. Uiteindelijk duur het nog drie tot vier maanden voor de regeling ingaat.