RIJSSEN - Een oplossing vinden voor het energievraagstuk is dringender dan ooit. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is niet uitsluitend een landelijke zaak. Ook gemeenten en hun individuele inwoners dienen een steentje bij te dragen. Daarom houdt Rijssen-Holten als derde gemeente in Twente dinsdag 7 november het Energieatelier.

De bijeenkomst in het gemeentehuis van 16.00 tot 20.00 uur is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente vanaf twaalf jaar. „Iedereen die is geïnteresseerd in het energievraagstuk en wil meedenken over een oplossing is van harte welkom”, zegt August Kamphuis, coördinator van het Energieatelier.

Driedimensionaal

Het Energieatelier is georganiseerd in samenwerking met de Twentse Energie Strategie, ’t Oversticht, Universiteit Twente en ingenieursbureau ROM3D uit het Gelderse Harfsen. „ROM3D laat onder andere met behulp van een driedimensionaal computerprogramma zien wat de impact is van zonnepanelen en windmolens in een landschap. Op deze wijze krijgen de bezoekers van Energieatelier een realistisch beeld hoe het landschap en de leefomgeving er uit gaan zien bij de plaatsing van zonneparken en windturbines”, zegt Kamphuis.

Volgens hem is het voor een gemeente als Rijssen-Holten onmogelijk de klimaatdoelstelling te halen zonder windturbines. „Windmolens in het buitengebied zijn omstreden; ‘not in my backyard’ is dan een veelgehoorde kreet. Maar met zonnepanelen alleen redden we het niet qua doelstelling. Daarom zijn we ook in gesprek met andere Twentse gemeenten om de beste oplossing voor alle partijen te zoeken. En wellicht moet je dan denken aan gezamenlijke windturbineparken aan de A1 of langs het Twentekanaal”, zegt Kamphuis.

Koude-warmteopslag