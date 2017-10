Openheid op de Haarschool Holten haalt het beste uit ieder kind

HOLTEN - Hoe meer samenwerking, des te beter het onderwijs. Daar is de nieuwbouw met open ruimtes van de Haarschool volledig op gebaseerd. Toch had schooldirecteur Ingrid Langeveld nog wel twijfels over haar eigen visie.

"Al die openheid, hoe gaat dat straks in de praktijk? Maar het is werkelijk fantastisch. Je ziet iedereen samenwerken, van leerling tot leerkracht. Precies hoe we ons dat voorgesteld hadden", reageert de trotse Langeveld in haar nieuwe kantoor dat middels enkele ramen verbonden is met de open keuken, het toneel en de grote centrale ruimte.

Acht lokalen voorzien van grote glazen schuifpuien staan met elkaar in verbinding tot de centrale hal. Een open keuken, in plaats van een gesloten koffiekamer voor de leerkrachten. Leerlingen en het schoolteam hebben er lang op moeten wachten. Een nieuw schoolgebouw dat op de toekomst is ingesteld. Na de zomervakantie konden de leerlingen van groep 1 tot en met 8 eindelijk hun intrede doen.

Voorbeeld

Langeveld vindt het logisch dat ouders eerst kijken naar een school die dicht in de buurt is. Maar het gevoel, de sfeer en het type onderwijs spelen een kritische rol. Net als passend onderwijs voor ieder kind.

Ze vindt dat Nederland hierin achterloopt. "Scandinavië is een mooi voorbeeld hoe we het graag zouden willen. Er op uit met het spul, het beleven. Samenwerken doet creëren. Dat gebeurt dus nu in onze school. Door die openheid volgt automatisch saamhorigheid, het gebruik maken van elkaars kennis. Leerlingen van groep 8 lezen de kinderen in groep 1 voor. Deze open manier stimuleert de ontwikkeling in ieder kind", aldus Langeveld.