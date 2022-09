Oude boeken en platen als eerste weg op veiling- en boekenmarkt in Holten

VIJF VRAGEN AANHOLTEN - De welbekende Holtense veiling- en boekenmarkt wordt zaterdag 1 oktober gehouden. Net als vorig jaar in de oude fabriekshal de Blijdschap op de Kol. Die staat vol boekenkramen, antiek, tweedehands spullen, speelgoed en kleding. De opbrengst is voor onderhoud aan de Dorpskerk, vertelt organisator Johan Veneklaas-Slot uit Holten.

Om hoeveel boeken en spullen gaat het dit jaar?

„Rond de vijfduizend boeken en een gigantische hal van 400 vierkante meter aan tweedehands spullen. De boeken liggen gesorteerd op genre als literatuur en stripboeken. De tweedehands spullen liggen en staan in stellingen. Net als kleding, schoenen en textiel. Alle elektrische apparaten zijn gecontroleerd en werken.”

Voor welk genre moet je er vroeg bij zijn?

„Wat ik elk jaar zie, is dat de oude historische boeken het eerste weg zijn. Net als vinyl grammofoonplaten en kinderboeken. Mensen lopen echt met stapels de deur uit. Tussen 1 en 5 euro heb je al een net en mooi boek te pakken. De koopjesjagers staan soms om 06.00 uur voor de deur. In de hoop dat we buiten al wat verkopen. Maar dat doen we niet. De deur gaat echt pas om 08.00 uur open. Eerder komen heeft dus geen zin. Het is trouwens een doorlopend evenement dat tot 17.00 uur duurt en je kunt er niet pinnen.”

En dan de veiling met zestig kavels. Welke zijn het meest bijzonder?

„Dat is nog niet te zeggen. Er zijn veel items ingebracht die we nog moeten bekijken en inschatten wat de waarde er van is. De veiling is om 11.00 uur en we hopen alles in een uur tijd te hebben verkocht.”

Wat gebeurt er met de boeken en spullen die overblijven?

„Tsja, de boeken die niet worden verkocht, zullen uiteindelijk bij het oud-papier belanden. Dan zijn het exemplaren, ondanks dat we echt kijken naar de staat waarin de boeken verkeren, die niemand wil. Voor glaswerk en andere spullen vinden we altijd wel een opkoper. Alle kleine beetjes helpen voor een mooi eindbedrag.”

Waar gaat de opbrengst dit jaar naar toe?

„Die is voor het opknappen van de consistorie. Het is lastig te zeggen hoeveel er voor nodig is. De ruimte in de oude Dorpskerk heeft nog ramen van enkelglas en een niet geïsoleerd plafond. We moeten nu echt een keer beginnen met het duurzaam maken van het gebouw. We zien hoe ver we komen met het geld.”