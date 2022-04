Paasvuren na jaren weer ontstoken in Oost-Nederland: duizenden toeschouwers laaiend enthousiast

Als vanouds gaan op de avond van eerste paasdag de takken bij bosjes de lucht in. Door de hele regio werden in de loop van zondagavond paasvuren ontstoken. Organisatoren gloeien van trots en zijn vurig enthousiast dat het eindelijk weer kan. De paasvuren trekken een hoop publiek: van heinde en verre komen mensen naar het oosten om deze unieke paastraditie mee te maken.

In Espelo is het een drukte van belang. Er staan een hoop mensen om het paasvuur heen, vertelt Marc Oostenenk, een van de organisatoren. ,,We schatten rond de 2000.’’ Dat zijn niet alleen maar mensen uit de buurt, want het buurtschap telt nog geen 400 inwoners. ,,Vanuit het hele land komen ze hierheen.’’

De bult in Espelo is de op één na grootste van Nederland. Helaas voor de Espeloërs leggen ze het dit jaar af tegen de grote concurrent. En dat ondanks hun indrukwekkende 14 meter en 3640 kubieke meter hout. Nog geen vijf kilometer verderop brandt met 16 meter in Dijkerhoek het grootste vuur van het land. Sinds jaar en dag strijden de twee Sallandse buurtschappen om wie de grootste heeft.

Volledig scherm Een drukte van belang bij het paasvuur in Espelo. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 2000 mensen op af. © Kevin Gerrits (News United)

Van heinde en verre

Ook in Dijkerhoek komt het publiek uit alle windstreken. Verslaggever Nieke Hoitink sprak met een koppel uit Haarlem dat het weekend in de buurt doorbracht. ,,Dan pikken we ook het paasvuur mee, want dat hoort echt bij de streek.’’

Naast de Haarlemmers stond ook een gezin uit Rotterdam zich te vergapen aan het laaiende vuur. ,,We zijn speciaal hierheen gekomen om het te zien’’, vertelt de vader. ,,Ik heb het toen ik klein was al wel eens gezien, maar de kinderen nog niet. Dus die wilde ik echt laten zien hoe dat nu is. Zo’n paasvuur.’’

Voorbereiding

Aan een paasvuur gaat een hoop werk vooraf, vertelt Oostenenk. In korte tijd werden er letterlijk bergen hout verzet. ,,Dit jaar zijn we vanaf februari begonnen. Normaal beginnen we altijd eerder, maar door de corona zijn we later begonnen. De laatste twee weken hebben we ‘m helemaal opgebouwd.’’ De organisator is dolbij dat het weer mag. ,,Het voelt heel goed.’’

,,We zijn heel erg blij dat het eindelijk weer kon. Drie jaar geleden kon het voor het laatst’’, vertelt Arjan Veneklaas, de organisator in Dijkerhoek. Veneklaas gloeit van trots dat ze dit jaar de grootste zijn. Volgens de organisator was het makkelijker dan gedacht om alles en iedereen weer bij elkaar te krijgen. ,,We hebben juist nu weer heel veel nieuwe aanwas gekregen. Dat waren ontzettend enthousiaste mensen, dus het ging als een malle. We hopen dat de traditie nog heel erg lang door kan gaan. Want dit is echt kippenvel.’’

Volledig scherm Bij het paasvuur aan de Kosseweg in Schuinesloot kwamen zondagavond zo'n 500 mensen bijeen. © 112 Hardenberg

Volledig scherm Bij het Van Der Valkhotel aan de Van Golsteinlaan in Ugchelen kwamen tussen de 100 en 150 mensen samen om onder het genot van een hapje en een drankje naar het paasvuur te kijken. © Luciano de Graaf

Volledig scherm Aan de Koningin Julianaweg in Scheerwolde werd rond half acht vanavond een paasvuur ontstoken. © Compact Media