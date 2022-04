Persoon gewond na val van paard in Rijssen, traumahelikopter opgeroepen maar geannuleerd

Een dubbel programma met Pasen? ‘Waardeloos, 48 uur na een wedstrijd ben je eigenlijk op je slechtst’

RIJSSEN - Het paasweekeinde betekent voor aardig wat clubs in het amateurvoetbal twee wedstrijden afwerken in korte tijd. Hoe pak je dat aan als speler? „Luister goed naar je lichaam. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

16 april