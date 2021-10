Persoonlijke fouten doen Blauw Wit de das om

Thuiswed­strijd voor Ter Steege: bouw op voormalig voetbal­veld Rijssen Vooruit begonnen

8 oktober RIJSSEN - Waar meer dan 110 jaar de historische voetbalclub Rijssen Vooruit was gehuisvest, wordt nu hard gewerkt aan de nieuwbouw van 21 woningen. Het had wat voeten in aarde, maar sinds deze week zijn de eerste contouren zichtbaar.