Plichtmatig spelend Kwiek plaatst zich voor kampioenspoule, maar zit vooral tussen het tafellaken en het servet

Milan (20) uit Almelo overleed plotseling, maar hij blijft zijn vader en zus stimuleren: ‘Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier’

Hij was een kerngezonde, sportieve, levenslustige UT-student in de elektrotechniek. Maar het leven van Milan Derksen uit Almelo (20) mocht niet lang duren. Tijdens een rondje skeeleren met huisgenoot Nikki, vlakbij IJsbaan Twente in Enschede, ging het zondagmiddag 13 december 2020 mis. Hartstilstand.