Producer Van Hoevelaak: Max Verstappen verdient een eigen lied

HOLTEN - Max Verstappen gaat als een tierelier in de Formule 1 met afgelopen zondag alweer zijn derde Grand Prix-overwinning. De Holtense muziekproducent Edwin van Hoevelaak vindt het geweldig en wil speciaal voor Max een nummer produceren. ,,Het gaat heel goed met hem, dan is er niets mooier dan een eerbetoon."

Edwin van Hoevelaak is groot fan van Max Verstappen en de Formule 1. Hij volgt de sport al 25 jaar op de voet. ,,Het is mooi dat Nederland nu een coureur heeft die wint, Max is een winnaar", zegt Van Hoevelaak.

De muziekproducent is onder meer bekend van de voetbalhit Viva Hollandia. Dit nummer was rond het EK-voetbal van 2008 een groot succes. Maar op dit moment is het slecht gesteld met het vaderlandse voetbal. Verstappen is daarentegen wel bijzonder succesvol. Week na week laat de Nederlands-Belgische coureur op het circuit zien wat 'ie kan. Van Hoevelaak zit elke keer aan de buis gekluisterd.



Hij vindt dat het tijd is voor een eerbetoon aan de pas 20-jarige snelheidsduivel. ,,Ik zag zondag na de race DJ Hardwell op het podium en dacht: er moet eens een lied gemaakt worden over Max. Dat heeft hij verdiend."

Het is de bedoeling dat Wolter Kroes het nummer zingt. ,,We weten nog niet hoe het nummer gaat heten, we zijn nog in de bedenkmodus."

Kroes en Van Hoevelaak werkten jaren geleden al samen aan de voetbalhit Viva Hollandia. De muziekproducent en de zanger duiken nu weer samen de studio in om Verstappen een eerbetoon te bezorgen. ,,Wolter Kroes reageerde erg enthousiast", laat de muziekproducent weten. Volgens Van Hoevelaak is er nog geen contact geweest met Max Verstappen. Het nummer moet op korte termijn af zijn. ,,Zeker voor het einde van het seizoen."

