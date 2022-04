Rechter maakt korte metten met horrorhuurder uit Holten die poep in tuin gooit van huurbaas

Wim Haase uit Rijssen brengt brood naar Oekraïne: ‘Die lege vrachtwa­gens, dat kan niet’

RIJSSEN - De eerste levering is net aangekomen in Oekraïne. De stichting Brood voor Oekraïne doet wat de naam zegt: het brengt brood naar Oekraïne. Daar raken steeds meer levensmiddelen op. Initiatiefnemer Wim Haase uit Rijssen is alweer druk in de weer, want de tweede vracht vertrekt deze week.

28 maart