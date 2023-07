Regenbuien, maar soms ook zon in Rijssen-Holten vandaag

Histori­sche recht­spraak op Grote Markt in Raalte (en dat ging eigenlijk net zoals nu)

Wie zaterdag onvermoed op de Markt van Raalte liep, kon verzeild raken in een rechtszaak uit lang vervlogen tijden. In het kader van 900 jaar Raalte werd een openbare zitting gehouden zoals die in het jaar 1745 ook speelde. Geheel in stijl met een dorpspastoor, de schout van Raalte de de drost van Salland.