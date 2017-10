Rijssen helpt Ghana: 'Geluk is een glimlach op het gezicht van een kind'

RIJSSEN - Solomon Boateng helpt belangeloos kinderen en kansarmen in het Afrikaanse land Ghana. Met financiële hulp van Rijssense ondernemers. Woensdag vertelt hij in het Brodshoes in Rijssen.

'Don't ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.' Het was deze zin van de Amerikaanse president John F Kennedy in combinatie met het christelijk geloof dat Solomon Boateng (41)in 1997 inspireerde om zich in te zetten voor kansarme straatkinderen in het Ghanese Nsoatre.

Volledig scherm Kinderen bij dagopvang Nsoatre Ghana, mogelijk gemaakt met steun van ondernemers in Rijssen © Stichting Kinderhulp Ghana

"Ik zag kinderen op straat zwerven. Ze hadden geen eten, geen schoon water en werden letterlijk doodgereden in het verkeer. Ze kregen geen enkele medische hulp. Ik moest ze gewoon redden", zegt hij twintig jaar later terugblikkend. Solomon was net klaar met zijn studie en besloot toen hij een baan had als leraar om al het geld dat hij verdiende in de hulp aan kansarme kinderen te stoppen.

"Ik bouwde een houten huis om dagopvang voor deze kinderen te regelen, zodat ze niet meer op straat hoefden te zwerven. Het ging veelal om kinderen van arme ouders, die overdag geld moesten verdienen en de kinderen aan hun lot over lieten. Ik zorgde voor opvang, eten, kleding en medische zorg", vertelt hij in het Engels in Rijssen, waar hij deze week met zijn vrouw Regina te gast is.

Volledig scherm Kinderen in de speeltuin van de dagopvang in Nsoatre Ghana, mogelijk gemaakt dankzij steun van ondernemers uit Rijssen © Stichting Kinderhulp Ghana

Rijssen

Na een jaar ving hij in zijn houten huis maar liefst 350 straatkinderen op. The Heart for Children Foundation werd opgericht. In 2007 kwamen twee Rijssense vrijwilligsters, Jeanine en Marianne, Solomon helpen met zijn goede werk. Via de vader van Jeanine raakten de Rijssense ondernemers Leo Nieuwenhuis en Hans Voortman betrokken bij het project. "We zijn meermalen in Ghana geweest en waren zo onder de indruk dat we besloten om onze kennis en kunde in te gaan zetten voor de Stichting Kinderhulp Ghana", vertelt Leo Nieuwenhuis, die brede steun uit het Rijssense bedrijfsleven organiseerde voor de stichting.

Dankzij de hulp uit Rijssen is er inmiddels veel gerealiseerd in Ghana. Behalve de dagopvang voor kinderen is er ook een weeshuis, een opvang voor gehandicapte kinderen en een schoolgebouw op de compound van zo'n 1,3 hectare. "Verder zijn er inmiddels in vijf dorpen waterputten geslagen, zodat de mensen daar niet meer ziek worden van slecht water", vertelt Solomon.

Volledig scherm Regina Boateng bij een waterput in Ghana die is neergezet met steun van ondernemers uit Rijssen © Stichting Kinderhulp Ghana

Gelukkig

"Ik ben een van de gelukkigste mensen in de wereld. Ik had genoeg geld kunnen verdienen om in Ghana in luxe te kunnen leven in een dure villa met zwembad, grote auto en beveiliger voor de deur. Maar ik geef niets om bezit, om materiële dingen, om rijkdom. Andere mensen helpen, daar word ik rijk van. Een glimlach weten te toveren op het gezicht van een kansarm kind. Daar word ik gelukkig van", zegt hij.