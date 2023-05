Rijssen-Holten geeft besluit over windturbines uit handen, ze wijst geen zoekgebied aan

UPDATE Windturbi­nes: Hellen­doorn maakt geen gebruik van mogelijk­heid uitstel en ‘passende oplossing’ voor Wierden

Hellendoorn krijgt nog tot 1 januari 2024 de gelegenheid zoekgebieden voor windturbines vast te stellen. Dat heeft de gemeente te horen gekregen van Gedeputeerde Staten van Overijssel. De gemeente kiest er echter voor die gebieden pas in 2030 van kracht te laten worden. Daarmee laat zij de besluitvorming over turbines alsnog over aan de provincie.