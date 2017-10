Rijssen-Holten heeft in 2017 goed gevulde kas

De gemeente Rijssen-Holten krijgt dit jaar zo'n 121.000 euro minder aan inkomsten binnen dan begroot. Zo zorgt het relatief slechte zomerweer voor tegenvallende kaartverkoop bij zwembad De Koerbelt. Daarnaast zijn veel abonnementen tegen een lager tarief verkocht via een succesvolle actie met enkele supermarkten. In totaal scheelt dit 73.000 euro. "Tekorten, die we als gemeente moeten aanvullen", aldus Beens.

Lagere taxaties

Meer rolstoelen

Bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) houdt de gemeente dit jaar 126.000 euro over. Het budget voor aanpassingen in de woning wordt met 65.000 euro verlaagd, het bedrag voor het collectief vervoer met 96.500 euro. Er worden wel meer rolstoelen aangevraagd; dit levert een nadeel van 32.000 euro op. "We gaan eind dit jaar kijken of we het overschot niet reserveren voor volgend jaar, want we verwachten wel tekorten in het sociaal domein", aldus Beens.