Rijssen-Holten moet duidelijker kiezen op gebied van gezondheid: niet genoeg personeel

Echt noaber­schap: Twentehoes met open armen ontvangen in Rijssen

RIJSSEN/BORNE - Het is een warm welkom bij het kasteel De Oosterhof in Rijssen. Streektaal- en cultuurinstituut Twentehoes had op korte termijn een nieuw onderkomen nodig toen ze Borne moest verlaten, en Het Rijssens Museum springt voor de dialectclub in de bres. Tijd voor vragen aan Gerrit Dannenberg.

23 augustus