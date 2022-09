Rijssen-Holten slijpt de bijl voor drie oude lindes in stadscentrum en daar begrijpt de buurt helemaal niets van

Fors lagere straf voor jeugdhulp­ver­le­ner C. uit Holten die drie minderjari­ge pupillen betastte

LOCHEM/ZUTPHEN - Geen twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk, maar een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan vier voorwaardelijk. De rechtbank in Zutphen legt jeugdhulpverlener C. (44) uit Holten een fors lagere straf op voor ontucht met drie minderjarige meisjes in een instelling in Lochem. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor vijf jaar.

9 augustus