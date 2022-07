Rijssen-Holten wil voor bijna derde deel bomen of groen in centra of wijken: ‘Mag ook rustig 40 procent zijn’

RIJSSEN - „Er mag ook rustig 40 procent aan nieuwe bomen bijkomen”, reageert voorzitter Wim Baan van de IVN-afdeling Rijssen-Enter op een voornemen van de gemeente Rijssen-Holten. Die wil dat de centra en de woonwijken in 2030 voor 30 procent bestaan uit groen. Dat is 10 procent meer dan nu het geval is.

Het lokale IVN springt niet op de barricade om elke boom in Rijssen-Holten te behouden. Baan: „Er zitten altijd twee kanten aan. De ene buurtbewoner wenst dat zo’n boom blijft staan, de ander wil ’m kappen vanwege bladertroep of wortels die stoeptegels omhoog doen kruipen en zorgen voor onveilige situaties. Dan raakt je gauw in een spagaat, ook als gemeente.”

‘We zijn geen luis in de pels’

De IVN-voorzitter vindt het mooi dat Rijssen-Holten een groenvisie in de maak heeft. „Wij houden een vinger aan de pols door mee te doen aan een klankbordgroep. Het IVN ziet zichzelf niet als een luis in de pels. Wij zijn niet tegen alles, we werken liever goed samen met de gemeente. Bomen zijn belangrijk, ook om in de schaduw te kunnen lopen als het tussen 30 en 40 graden is. Dat komt steeds vaker voor.”

In nieuwbouw al 30 procent groen

De politiek van Rijssen-Holten ziet het liefst concrete plannen voor bomenbeleid en het bijbehorende geld erbij. „Bijna een derde deel aan bomen of groen in centra en woonwijken is ambitieus en lastig”, meent wethouder Rob de Koe. „Maar in nieuwe woonwijken als De Liezen, Veeneslagen en Het Opbroek vind je al 30 procent aan groen. Al is dat nog overwegend gras, en moeten er meer bomen, bloemen en planten bijkomen.”

De 3-30-300 vuistregel

Een frappant onderdeel van de groenvisie is de zogeheten 3-30-300 vuistregel van de Belgische wetenschapper Cecil Konijnendijk voor stedelijk groen: vanuit elk huis moeten minstens drie bomen zichtbaar zijn, 30 procent bladerdek in iedere buurt en niet meer dan 300 meter wonen van een park of groene ruimte.