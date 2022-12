Rijssen is in het nieuwe jaar een bakker rijker: Bakkerij Nollen opent 19e winkel

RIJSSEN/HENGEVELDE - Lekker nieuws voor de liefhebbers van brood en banket. Bakkerij Nollen opent in 2023 een vestiging in hartje Rijssen. Het is de 19e winkel van het bedrijf uit Hengevelde. De bakker betrekt één van de ruimtes in het nieuwbouwpand op de plek van de vroegere Albert Heijn. Op de locatie aan de Haarstraat wordt op dit moment druk gebouwd .

Allerlei soorten brood, horeca en een pop-upgedeelte . Daarvoor kun je vanaf eind maart, begin april terecht in de hagelnieuwe zaak. „Met zitplaatsen binnen en een terras buiten op mooie dagen”, zegt woordvoerder Bandi Vaczi. „Er zitten immers al wat bakkers in Rijssen en we willen ons onderscheiden van de concurrentie.”

Niet onbekend

Hoewel de vestiging nieuw is, is Nollen niet onbekend in de stad. Producten van de bakkerij liggen namelijk al drie jaar op rij in een pop-upstore in winkelcentrum De Hoge Wal. Dat pand wordt verschillende periodes per jaar door winkeliers uit Rijssen gebruikt om producten uit te stallen. Mbo-studenten van het ROC runnen ondertussen de pop-upstore. „In de sinterklaasperiode is dat ’t Kruidnootje en daar zijn wij dan bij betrokken.”

De banden tussen Nollen en het ROC in Rijssen zijn toch al warm. „In de school zelf hebben we ook een experience center. We werken veel samen met studenten”, legt Vaczi uit. „En dat blijven we doen in onze nieuwe vestiging. Want de winkel krijgt ook een pop-upgedeelte.”

Momenteel denken ze bij het bedrijf hard na over de invulling van de nieuwe bakkerij. Dat doen ze samen met een interieurbureau. Tegelijkertijd is Nollen hard op zoek naar verkoopmedewerkers voor de Rijssense zaak.

Volledig scherm Een van de bakkers is druk bezig in de bakkerij in Hengevelde. © Frans Nikkels Fotografie