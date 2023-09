Rijssen verliest zijn ‘Koning Parkgebouw’ en brandweerboegbeeld Henk Wolterink

Gevoelige tik voor Wierden, gemeente mocht plan voor zonnepark niet zo maar afschieten: ‘Nieuw besluit nodig’

Een gevoelige nederlaag voor de gemeente Wierden. Die moet zich nog eens buigen over het plan voor een zonnepark tussen Enter en Rijssen. Volgens de rechter in Zwolle deugt de afwijzing van het plan niet. Grote vraag is of de bewoners na een lange strijd tegen het park opnieuw moeten vrezen voor een zee van zonnepanelen in hun achtertuin.