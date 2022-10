Rijssen werkt aan inhaalslag Stolpersteine ter nagedachtenis aan vermoorde Joden: ‘Familie dacht dat het wel mee zou vallen’

Het zijn zes van de elf stenen die woensdag in Rijssen werden geplaatst. Eerst aan de Haarstraat 58 en 58a voor de familie Spanjar-Dikker en vervolgens aan de Dannenberg 70 voor slachtoffers uit de familie De Lange. Dat alles onder toeziend oog van een aantal nabestaanden, schoolkinderen, rabbijn Rooda en een handvol toeschouwers.

Schoonvader

„Mijn schoonvader David was hier destijds slager en de laatste voorzitter van de Joodse Gemeente Rijssen”, zegt Ali Spanjar. „In de jaren 30 had hij vaak contact met gevluchte Duitse Joden. Die vertelden de verschrikkelijkste dingen over nazi-Duitsland.”

Familie wilde niet mee

Omdat de Rijssenaar de bui al zag hangen, probeerde hij voor zijn eigen gezin en familieleden alvast een onderduikadres te regelen in de buurt, mochten de Duitsers Nederland binnenvallen. „Helaas kreeg hij gelijk, maar de familie wilde niet mee. Net als zoveel Joden hier in Oost-Nederland dachten de meesten dat het allemaal wel mee zou vallen. Misschien dat de nazi’s in de hoofdstad wel wat zouden proberen, maar hier? Nee. Dus ze bleven thuis. Met rampzalige gevolgen.”

Bijna allemaal kwamen ze om in concentratiekampen als Sobibor, Bergen-Belsen en Ludwigslust. „Mijn schoonvader en zijn gezin hebben nog lang ondergedoken gezeten in een kippenhok in het buitengebied, en op De Borkeld. Uiteindelijk kwam dat toch uit en werden ook mijn schoonvader en mijn zwager weggevoerd. Ze kwamen niet terug.”

Niet de eerste, niet de laatste

Rijssen is sinds begin dit jaar bezig vroegere woningen van Joden en verzetsmensen te markeren met de struikelsteentjes. Het project liep door corona wat vertraging op, maar inmiddels is de plaatsing op gang gekomen met in totaal 20 stenen.

In totaal komen er 126 in de stad te liggen.