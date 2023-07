Rijssenaar Sander Kalvenjaar opent café De Klok: ‘Wil niet mijn hele leven meubels sjouwen in een magazijn’

Wierdense Zomerfees­ten in gevaar: rechtszaak gooit roet in het eten

Met artiesten als Freddy Moreira en Billy Dans beloven de Wierdense Zomerfeesten een succes te worden. Wierden verheugt zich erop. De organisatie is er klaar voor. Maar plots is het de vraag of het feest doorgaat. Café ’t Hoffie stapt naar de rechter, want de locatie is al lang niet meer berekend op een festijn van deze afmetingen. „Dat is schrikken, ja.”