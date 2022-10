Rijssens bouwbedrijf Akor neemt belang in prefabbedrijf: ‘Nu kunnen we tot wel de helft sneller bouwen’

Standaard

Stalen constructies voor woningen zijn niet nieuw in de bouw, maar hout en beton zijn bij veel bedrijven nog altijd de standaard.„Wij hadden nog niet eerder van deze stalen bouwconstructies gehoord", zegt Carine Kreijkes van Akor. „Maar tijdens onze projecten voor Woonstaete hebben we het leren kennen.”

Voor de constructie van de villa's voor Woonstaete zijn drie standaardontwerpen ontwikkeld, waardoor de bouw op locatie binnen twintig weken klaar is. Dat is inclusief de voorbereiding van de stopcontacten. Met andere bouwmethoden duurde het zeker 32 tot 40 weken. Akor wil zich met M-Frame gaan toespitsen op meer standaardconstructies, zodat de bouwprojecten nog sneller klaar zijn.

We zien kansen in de aardbe­vings­ge­bie­den

Voordelen van staal: maatvast en duurzaam

Staal kent veel voordelen, merkt het bouwbedrijf. „Het is maatvast. Je kunt op de millimeter bouwen. Dat terwijl hout soms toch krom trekt of uitzet. Bovendien is het materiaal flexibel en buigzaam. Je kunt er alle kanten mee op", aldus marketeer Kreijkes. „Staal is bovendien sterker dan hout. We zien dan ook kansen voor bouwprojecten in bijvoorbeeld aardbevingsgebieden.”