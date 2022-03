Rijssense Arenda (46) verhuisde voor de liefde naar Oekraïne, nu bakt ze broden aan het front

Arenda was 23 jaar oud toen ze voor het eerst van Rijssen naar Oekraïne ging. Met een groep medestudenten ging ze een aantal weken aan de slag bij een kinderkamp van een christelijke organisatie. Daar ontmoette ze Andriy. Een jaar later ging ze weer, en sloeg de vonk over. „We zijn in 2000 in Rijssen getrouwd en uiteindelijk hier voor de kerk.”