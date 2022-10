Rijssense bakker betaalt maandelijks 18.000 euro aan gas: ‘Dit kan gewoon niet, de overheid moet wat doen’

update Booteige­naar uit Wierden en vriend uit Rijssen zwaarge­wond na gasexplo­sie in Gramsber­gen

Ze hadden een stukje gevaren, een hapje gegeten, het was een rustige vrijdagavond voor een 75-jarige man uit Wierden en een vriend van hem uit Rijssen. Maar toen ze in de haven van Gramsbergen in zijn plezierjacht nog even de kachel aan wilden doen, ging het helemaal mis. Een gasexplosie zette de boot in vuur en vlam, de mannen raakten zwaargewond.

25 september