Rijssense leerlingen hebben zin in finaledebat

DEN HAAG/RIJSSEN - In de plenaire zaal van de Eerste Kamer in Den Haag is vanmiddag het finaledebat van de 'Derde Kamer'. Dat is debatwedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen in Nederland. De Haarschool staat samen met groep 8 van RSV-Noord uit Rotterdam en groep 7 van Het Schrijverke uit Goirle.