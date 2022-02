Rijssense marathonschaatser Ruben Ligtenberg promoveert naar ploeg in topdivisie

Ligtenberg komt dit seizoen nog uit voor de beloftenploeg Reggeborgh. De 19-jarige marathonschaatser is deze winter in de beloftencompetitie goed voor één zege, twee podiumplaatsen en zes top10-noteringen. Dat levert hem nu een transfer op naar de formatie Okay/Bouw en Techniek. „Hij is echt een rap mannetje, kan goed schaatsen en goed skeeleren. In de wedstrijden zie je zijn talent en we hopen dat wij hem als A-rijder tot een echte top-marathonschaatser kunnen maken”, is manager Edward van Dijk lovend over Ligtenberg op Skatenl.