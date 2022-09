Rinske (12) uit Rijssen beklimt Mont Ventoux: ‘We houden tante Joyce in gedachten’

RIJSSEN - Samen met haar vader beklimt Rinske Strokap uit Rijssen deze vrijdag de Mont Ventoux. Met hun team ReJoyce halen ze geld op voor het Hersentumorfonds. Haar tante Joyce overleed in 2015 aan een hersentumor, sinds die tijd zet de familie zich in om geld op te halen voor onderzoek.

Waarom beklimmen jullie de Mont Ventoux?

„Op mijn zesde is mijn tante Joyce overleden aan een hersentumor. Daarom groeien mijn neefje en nichtje zonder moeder op. Omdat deze ziekte iedereen kan overkomen, willen wij graag geld ophalen om onderzoek te doen. Zodat mensen in de toekomst misschien wel kunnen herstellen van deze vorm van kanker.”

Hoe ziet de beklimming eruit?

„De beklimming is totaal 21 kilometer lang. Dat is dus een halve marathon op de fiets. De helling van de berg is gemiddeld 8 procent met uitschieters naar de 14 procent. Het is dus alsof je de hele ochtend tegen de wind in fietst. We vertrekken vrijdagochtend om zes uur en hopen rond elf uur op de top te staan.”

Hoe heb je deze klim voorbereid?

„Een goede basisconditie is belangrijk. Ik voetbal zelf bij Excelsior ‘31 dus dat zit wel goed. Samen met mijn vader heb ik ook een aantal keren getraind, je hebt hier alleen geen bergen, dus we hebben vooral veel tegen de wind in gefietst. Daarnaast is het ook geen wedstrijd, dus we hebben gelukkig alle tijd.”

Op welke manier heb je geld opgehaald?

„Om geld op te halen, hebben wij stroopwafels verkocht. We hebben ongeveer 120 pakjes verkocht aan vrienden, familie en kennissen. We hebben daar ongeveer 200 euro mee verdiend. Daarnaast kunnen mensen geld doneren via de website. Hier kunnen mensen kiezen tussen een aantal verschillende bedragen of een eigen bedrag kiezen.

Hoeveel geld heb je opgehaald?

„Tot nu toe heb ik ruim 1500 euro opgehaald. Als we daar het geld dat op de pagina van mijn vader gedoneerd is bij optellen, zitten we op 2500 euro. Een mooi bedrag dat 100 procent wordt besteed voor het onderzoek naar hersentumor.”

Er kan nog worden gedoneerd via: ventoux3.org/rinske-strokap-team-rejoyce