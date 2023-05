Rohda Raalte blameert zich tegen hekkensluiter VKW

Markante supermarkt­baas Johan (61) stopt in Heeten: ‘Heel moeilijk, er zijn hier toch drie kinderen geboren’

Johan Severijn zegt zijn Plus-supermarkt in Heeten vaarwel. 28 jaar lang was de 61-jarige Haarlenaar één van de ondernemersgezichten van het dorp. Maar nu vindt hij het welletjes, mede vanwege zijn gezondheid. ,,Werken is leuk, maar het is nu klaar.’’